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فن

إيمان العاصي بأحدث ظهور من صالة الجيم.. شاهد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:12 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

شاركت الفنانة الجميلة إيمان العاصي صورة جديدة لها من صالة الجيم، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وتألقت بإطلالة رياضية تبرز رشاقتها، ومن المعروف عنها اهتمامها بممارسة الرياضة، والذهاب باستمرار للجيم.

 

وشاركت إيمان العاصي في عدد من الأعمال الدرامية، منها: (أحلام في البوابة، دعوة فرح، حضرة المتهم أبي، 9 جامعة الدول، اﻹكسلانس)، كما شاركت سينمائيًا في أفلام (مسجون ترانزيت، مقلب حرامية، حماتي بتحبني).

 

يذكر أن إيمان العاصي اعتذرت عن أكثر من مسلسل خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن مسألة موافقتها على أي عمل مرهون بطبيعة الدور وهل هو مناسب لها أم لا. 

 

وأضافت أنها تختار الأعمال التي تقدمها بناء على قصة العمل المميزة، والشخصية المؤثرة في الأحداث، وفريق العمل القوي، مؤكدة أنها لا تضع موضوع البطولة المطلقة في حساباتها. 

 

وأشارت إلى أن طريقتها في اختيارها لأعمالها تتم في إطار من التدقيق والبحث والدراسة، حيث تبحث دائما عن الأدوار التي تثبت فيها موهبتها الفنية، وتعتمد في المقام الأول على الإتقان في الأداء والقدرات التمثيلية، كما تحرص على التنوع في اختيار أدوارها.

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