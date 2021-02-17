قناة السويس تكشف تفاصيل تصدير أول سفينة أسمنت لـ أمريكا

قال المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه يتم تجهيز ميناء قناة السويس ووضع تحسينات بحيث يكون جاهزاً للعمل والتصدير لمناطق مختلفة .





وأضاف " زكى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة ، أنه سيتم تنفيذ المخطط العملى لتطير ميناء قناة السويس بطرق ضخمة متواكباً مع الوضع الإقليمى، لافتاً إلى أن ميناء العريش يمثل قيمة كبرى لخدمة سيناء والتجارة فى شرق البحر المتوسط.





وأشار لوجود خطة طموحة وقد بدأ العمل بها فى أطراف متعددة وسيتم الإعلان عنها خلال فترة قصيرة، لافتاً إلى تصدير أول سفينة من ميناء شرق بورسعيد سفينة أسمنت بحمولة 18 ألف طن من الولايات المتحدة الأمريكية.





ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية بـ قناة السويس يهمها للغاية بأن إنتاج الأسمنت فى سيناء أن يجد الأسواق الخارجية بجودته العالية بوجود خطة طموحة لتصدير الاسمنت إلى الأسواق المختلفة والأمريكى على وجه التحديد .





وتابع بأنهم يعملون على عدة محاور تشمل تطوير ميناء بورسعيد وخطة تطوير شاملة لميناء السخنة باعتباره ميناءً محورياً فى خليج السويس بالتعاون مع وزارة النقل، بالإضافة لتطوير الموانئ لتكون جاهزة إقليمية ولدينا القدرة من خلال الشركات المصرية العاملة لا تقل عن أى جودة عالمية .





ونوه بالإعلان قريباً عن مجمع البتروكيماويات فى منطقة العين السخنة بوجود هدف استراتيجى بجعل هذه المنطقة مركزًا رئيسيًا لصناعات البتروكيماويات لما لها قدرة كبيرة على التعامل مع المنطقة الإقليمية بشكل كبير بتكلفة 6 مليارات دولار .



