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أخبار البلد

الجارديان تروج لـ السياحة في مصر بـ "جبال الصحراء البيضاء"

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:25 م
صدى البلد
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محمد الاسكندراني
تحت عنوان "جبال الصحراء البيضاء في مصر"، نشر موقع جريدة الجارديان البريطانية تقريرًا مصورًا أبرز خلاله عددا من الصور للمناظر الطبيعية الخلابة للصحراء البيضاء بمصر والأنشطة التي يمارسها زائرو هذه المنطقة. 

وأوضحت الصور التكوينات الصخرية المتميزة بالصحراء البيضاء التي تقع على بعد نحو 500 كم من القاهرة، مشيرة إلى حرص السائحين خلال زيارتهم لهذه المنطقة على التقاط الصور التذكارية بجوار هذه المناظر الطبيعية الفريدة التي من أبرزها الصخرة الكبيرة المعروفة باسم "الفطر" أو "عيش الغراب" ، إلى جانب التقاط الصور بجوار شجرة "السانت" وداخل كهف "الماغرفة" في الواحات البحرية.

كما عكست عدد من الصور الموجودة بالتقرير منظرا رائعا لغروب الشمس فوق "جبال الجزيرة" بالصحراء البيضاء، وأوضحت مجموعة أخرى من الصور الأنشطة التي يمكن أن يمارسها السائحون أثناء تواجدهم بهذه المنطقة من استماعهم للموسيقى بالاضافة قيامهم برحلات السفاري.

كما أشار التقرير إلى مبادرة "شتى في مصر" التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار مع وزارة الطيران المدني بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية منذ يناير ٢٠٢١ لتشجيع حركة السياحة الداخلية.
الجارديان تروج لـ السياحة في مصر بـ "جبال الصحراء البيضاء"
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