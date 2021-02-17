لهذا السبب.. الصحة العالمية: لقاحات كورونا غير مناسبة للأطفال أقل من 16 عاما .. اعرف السبب

كشف بحث جديد أجري مؤخرا من علماء من منظمة الصحة العالمية، ان الأطفال اقل من 16 عاما لا يمكنهم الحصول على لقاح فيروس كورونا لحين إجراء إختبارات حول تأثيرها على الأطفال.





وتابع الباحثون، انه لا يوجد دراسة حالية أثبتت فعالية لقاح فيروس كورونا على الأطفال اقل من 16 و 18 عاما وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وعلقت سوميا سواميناثان المشرفة،على البحث أنه تم الاختبار السريري لجميع اللقاحات ضد فيروس كورونا التي تم تطويرها حتى الآن، وجرت على أشخاص بالغين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا أو في حالة واحدة 16 عامًا، ولكن لم يتم تقييمها على الأطفال الأقل من هذا العمر.









سواميناثان، انه لهذا السبب لم يتم السماح حتى الآن بحصول الأطفال أقل من 16 عاما في الحصول على جرعات وتابعتالسبب لم يتم السماح حتى الآن بحصول الأطفال أقل من 16 عاما في الحصول على جرعات لقاح فيروس كورونا الحالية لحين إجراءات اختبارات سريرية، ومن المتوقع أن تبدأ هذه الاختبارات في وقت قريب.





وأضافت الدكتورة سواميناثان، أنه سيتم الحصول على مزيد من البيانات حول الأطفال في الأشهر المقبلة، موضحة أن الاختبار شمل الأشخاص المصابين بالمرض للتأكد من أن اللقاحات آمنة وفعالة.





وقالت الدكتورة سواميناثان، إنه يتم عادة اتباع هذه الخطوات في الاختبارات السريرية حيث يتم البدء بمتطوعين من البالغين، لأنه في حالة وجود أثر جانبي غير متوقع لا يعرف العلماء عنه، فإنه لا يمكن أن يكون الأطفال أول من يتعرض له.





وأوضحت ان كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مثل: ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا فهم كانوا من الحاصلين على اللقاح. وأصحابالأمراضالمزمنة،عرضةأولويات





وأشارت سواميناثان، إلى أن الأعراض الشائعة بعد التطعيم عادة ما تكون ألمًا أو وجعًا أو احمرارًا أو تورمًا في الذراع في موضع الحقن، وربما يصاب الحاصلين على اللقاح حمى منخفضة الدرجة، أو ألم في الجسم أو صداع أو مجرد شعور بعدم الارتياح.



