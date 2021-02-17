حادث مروع .. انقلاب شاحنة على الطريق السريع

تتعرض سيارات النقل دائما إلى حوادث السير والأسباب تكون في الاغلب متعلقة بسائق السيارة أو مشكلة في الفرامل، وهذا ما عرضه موقع live leak المعني بفيديوهات الحوادث على الطريق.
وفي الفيديو المنشور رصد أحد سائقي السيارات حادثا بشعا لانقلاب شاحنة ضخمة على الطريق السريع، حيث تعرضت الشاحنة إلى الإنقلاب في منعطف حاد مما فقدها السيطرة وانقلبت على الفور دون وجود أي إصابات.
ولم يحدد الفيديو مكان الحادث ، ولكن الموقع وصف تصرف سائق الشاحنة بـ "الغبي"، بسبب أنه لم يتمكن من التحكم في الشاحنة أثناء القيادة مع المنعطف.
وفي هذا السياق نصح خبراء السيارات سائقي النقل حول العالم ،للحد من حوداث الطرق وحماية المواطنين بضرورة التأكد من ضبط المرايا الجانبية للسيارة قبل البدء في القيادة ،لمعرفة الرؤية السليمة.
يجب التأكد من عمل المساحات الزجاجية ، خاصة أثناء المطر لرؤية اوضح على الطريق .
ضرورة التأكد من ضغط الإطارات الأربعة ، وذلك قبل القيادة ،وخاصة عند استخدام الطرق السريعة .
منع استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة ، لأنه يقوم بإلهاء السائق على الطريق .
مراعاة السرعة على الطريق وترك مسافة آمنه بين السيارات وبعضها خاصة على الطرق السريعة .
يجب ربط حزام الأمان لأنه وسيلة الأمان الأولى عند الحوادث على الطرق .
ضرورة الحفاظ على السرعة المقررة ، والتي تعد من أهم أسباب حوادث الطرق المميتة على الطريق .
وفي الفيديو المنشور رصد أحد سائقي السيارات حادثا بشعا لانقلاب شاحنة ضخمة على الطريق السريع، حيث تعرضت الشاحنة إلى الإنقلاب في منعطف حاد مما فقدها السيطرة وانقلبت على الفور دون وجود أي إصابات.
ولم يحدد الفيديو مكان الحادث ، ولكن الموقع وصف تصرف سائق الشاحنة بـ "الغبي"، بسبب أنه لم يتمكن من التحكم في الشاحنة أثناء القيادة مع المنعطف.
وفي هذا السياق نصح خبراء السيارات سائقي النقل حول العالم ،للحد من حوداث الطرق وحماية المواطنين بضرورة التأكد من ضبط المرايا الجانبية للسيارة قبل البدء في القيادة ،لمعرفة الرؤية السليمة.
يجب التأكد من عمل المساحات الزجاجية ، خاصة أثناء المطر لرؤية اوضح على الطريق .
ضرورة التأكد من ضغط الإطارات الأربعة ، وذلك قبل القيادة ،وخاصة عند استخدام الطرق السريعة .
منع استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة ، لأنه يقوم بإلهاء السائق على الطريق .
مراعاة السرعة على الطريق وترك مسافة آمنه بين السيارات وبعضها خاصة على الطرق السريعة .
يجب ربط حزام الأمان لأنه وسيلة الأمان الأولى عند الحوادث على الطرق .
ضرورة الحفاظ على السرعة المقررة ، والتي تعد من أهم أسباب حوادث الطرق المميتة على الطريق .