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محافظات

أتمنى أن أقبل أيديكم.. رئيس مدينة كفر الشيخ يوجه رسالة شكر لعمال النظافة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:35 م
صرف مياه الامطار
صرف مياه الامطار
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محمود زيدان
وجه اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، رسالة شكر وتقدير لعمال النظافة الذين يواصلوان الليل بالنهار في الشوارع؛ لكسح مياه الأمطار في ظل هذه الظروف الجوية القاسية.

وقال مبروك، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كل الشكر والتقدير والاحترام لكل عامل وكل سائق مستمر في عمله طوال الـ 24 ساعة لرفع مياه الأمطار في هذا الجو القارس".

وتابع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، "يعلم الله أنني أتمنى أن أقبل كل يد منهم .. جعله الله في ميزان حسناتهم".

وتعرضت محافظة كفر الشيخ، لموجة من الطقس السيئ على مدار الـ 48 ساعة الماضية، متأثرة بنوة الشمس الصغرى، وذلك بسبب هطول الأمطار بغزارة شديدة، خاصة على المناطق الساحلية بشمال المحافظة.

وتسبب سوء الأحوال الجوية في توقف حركة الصيد والملاحة نظرًا لارتفاع أمواج البحر، وحرصًا على سلامة الصيادين وعدم تعرضهم للمخاطر.

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