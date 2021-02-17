أحمد موسى: نادي سيراميكا كليوباترا يحترم الجميع ونحتاج العدالة التحكيمية لكل الفرق

قال الإعلامي أحمد موسى، إن نادي سيراميكا كليوباترا ي حترم الجميع وهو ما يعد أهم مميزاته ، إضافةً إلى الحرص على عدم التعليق على التحكيم في المباريات.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وجه نادي سيراميكا بالتركيز في المباريات فقط، وألا تكون لهم علاقة بالتحكيم".





وتابع أحمد موسى "شاهدت مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري في الدوري، والحكم كان مترددا في بعض القرارات".





وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن التحكيم يجب أن يكون عادلا، وأن يتخذ القرارات الصحيحة سواء كانت لـ سيراميكا كليوباترا أو لغيره من أندية الدوري الممتاز.





وأكد الإعلامي أحمد موسى "لا نرغب في تواجد ضغط على أحد من الحكام، وحكم مباراة سيراميكا والاتحاد لم يحتسب ضربة جزاء صحيحة حتى بعد الرجوع لـ الفار".





ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن هناك ضربة جزاء صحيحة ولم يتم احتسابها لنادي سيراميكا كليوباترا، بينما احتسب ضربة جزاء للاتحاد ولم يرجع إلى الفار، لذلك على حكم المباراة أن يتسم بالعدالة للفريقين.



