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حوادث

مجلس وزراء الداخلية العرب يدين عمليات ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:47 م
الامين العام لمجلس
الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب
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مصطفى الرماح
أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب العمليات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية والتي كان آخرها اطلاق طائرة مسيرة دون طيار (مفخخة) بإتجاه أراضي المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات التحالف بفضل الله من تدميرها فوق الأجواء اليمنية.

وأشادت الأمانة العامة للمجلس بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية الباسلة وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في التصدي لكافة المحاولات الإرهابية والاستفزازية المتكررة التي تقوم بها هذه المليشيات سواء تلك التي تستهدف بها أراضي المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها ومنشآتها الحيوية، أو تلك التي تقوم بها ضد المواطنين  اليمنيين وآخرها ما يحدث في مدينة مأرب والتي تسببت بتدهور للأوضاع وتقويض للأمن وفرص السلام وزيادة في معاناة أبناء اليمن.

وجددت الأمانة مساندتها المطلقة لكافة الإجراءات التي تقوم بها المملكة للدفاع عن أمنها وسيادة أراضيها، ولقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لمجابهة تلك التهديدات والتصدي للأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه المليشيات المدعومة بالمال والسلاح من أطراف خارجية.
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