أزمة دينية جديدة تضرب لبنان .. تفاصيل

أعلن بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، استقالته ، من رئاسة المجلس الأعلى للطائفة، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس المنعقد منذ الساعة السابعة ، وبالتالي يصبح المجلس الأعلى لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك ، بحكم المنحل.





وبحسب قناة الجديد اللبنانية، ‏يعد ملحم الرياشي وروجيه نسناس ونقولا صحناوي وميشال موسى وجورج عقيص أبرز المؤيدين لرفع الغطاء عن المجلس الأعلى الكاثوليكي حيث انضم اليهم ميشال ضاهر وسليم جريصاتي وميشال فرعون باجتماع الهيئة التنفيذية للمجلس الذي يعقد عبر تقنية الزوم مع البطريرك العبسي.



