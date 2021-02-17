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رياضة

جمهور الزمالك يعلق على أداء الفريق أمام الإسماعيلي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:43 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

دشَّن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج الزمالك، تعقيبًا على الأداء في مباراة اليوم التي تجمعه مع فريق الإسماعيلي.

 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

 

وسجّل يوسف أوباما الهدف الأول للزمالك في مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 50 في اللقاء المقام على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الممتاز.

 

وأدرك شكري نجيب التعادل لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 62 من عمر المباراة. وفي الدقيقة 57 سجل سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الثاني، ولكن تدخل ال VAR وألغى الهدف واحتسبها الحكم محمود البنا خطأ على الجزيري بسبب تدخله بقوة مع حارس مرمى الدراويش.

 

وسجل فرجاني ساسي الهدف الثاني للزمالك في مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 86، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-  حراسة المرمي: محمد أبو جبل خط الدفاع : محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – أحمد فتوح – حازم إمام.  خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبدالرازق "شيكابالا"  خط الهجوم: سيف الجزيري

 

وضم تشكيل الإسماعيلي كل من: حراسة المرمى: محمد فوزي  خط الدفاع: عبدالله جمعة عواض – أحمد فتحي  -  مروان صحراوي – حسين السيد خط الوسط: محمد حسن – محمد عادل - محمد صادق – محمد الشامي خط الهجوم: شكري نجيب – بينسون شيلونجو

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