طوله 24 كيلومترا.. أحمد موسى: إنهاء 95% من إنشاءات محور سمالوط على النيل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن محور سمالوط بمحافظة المنيا يمر فوق نهر النيل ويربط بين الطريق الصحراوي الشرقي والطريق الصحراوي الغربي، وتم إنهاء 95% من إنشاءاته بطول 24 كيلومترًا.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن محور سمالوط يربط بين تجمعات سكنية في شرق وغرب النيل، موضحا أن تكلفته تبلغ حوالي 2 مليار جنيه، وتم الانتهاء منه في عامين .





وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن شبكة الطرق تشهد طفرة كبيرة في كافة المحافظات، وتم الانتهاء من 100% من الأعمال الصناعية المتواجدة في محور سمالوط.





ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن محور سمالوط سوف يسهم في خدمة المناطق الصناعية والاستصلاح الزراعي غرب المنيا.



