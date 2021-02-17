قرار تاريخي.. إدارة بايدن تعلن استعدادها لدفع تعويضات لـ ضحايا العبودية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء، استعدادها لدعم دراسة، بشان التعويضات عن العبودية في تاريخ البلاد.





وبحسب "رويترز"، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ، جين بساكي ، للصحفيين ، إن إدارة بايدن ستدعم دراسة ، بشأن ما إذا كان يجب أن يحصل أحفاد العبيد في الولايات المتحدة على تعويضات.



