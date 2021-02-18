برلماني: مصر تحترم كافة الدول.. والعلاقات الخارجية في ازدهار دائم

قال النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مخدوم شاه محمود قريشي، وزير خارجية باكستان، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية يؤكد حرص الدولة على توفير قدر من التواصل بين كافة البلاد، مشيرًا إلى أن العلاقات الخارجية في الآونة الأخيرة ازدهارت بصورة كبيرة.





وأوضح "مسعود"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القيادة السياسية تسعى لتوطيد العلاقات مع مختلف الدول بغرض تحقيق الاستفادة على مختلف الأصعدة، قائلا:"الرئيس السيسي هدفه هو تعزيز العلاقات مع مختلف دول العالم واحنا خلال الفترة الماضية قدرنا نحقق انجازات كبيرة داخليا وخارجيا".





وأكد عضو مجلس النواب، على عدد الانجازات التي حققتها الدولة في الآونة الأخيرة في كاف المجالات السياحية والاقتصادية والتجارية، لافتًا إلى أن هذه الانجازات كانت بمثابة ركيزة اساسية لدعم العلاقات الثنائية بين مصر وأي دولة خارجية.





يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم مخدوم شاه محمود قريشي، وزير خارجية باكستان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية".



