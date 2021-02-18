بعد دعوة الرئيس لزيارتها .. برلماني: مصر تمتلك علاقات تاريخية وطيدة مع باكستان

قال النائب علي نور، عضو مجلس النواب، إن مصر لديها علاقات قوية مع مختلف الدول والتي من ضنها دولة باكستان التي تمتلك مصر علاقات تاريخية وطيدة معها، مشيدا بدعوة وزير خارجية باكستان للرئيس السيسي، لزيارة دولة باكستان، وذلك في إطار عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مع التطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين مصر وباكستان.





وأوضح "نور"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الرئيس السيسي استطاع في فترة وجيزة أن يعيد لمصر مكانتها وسط الدول خاصة في ظل خطة الدولة للتنمية المستدامة والتي تهدف لزيادة التعاون مع مختلف الدول لزيادة حجم الاستثمارات، علاوة على تبادل الخبرات فيما بينهم، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطور في شكل العلاقات المصرية مع عدد من الدول.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة الآن تتمتع بقدر كبير من الأمن والاستقرار مما أعطى لدول العالم الخارجية لتوطيد علاقاتها بمصر، مؤكدًا على أن العلاقات المصرية بالدول الخارجية تنمو بصورة ملحوظة من خلال هذه الزيارات والعلاقات القوية بين مصر والدول الأخرى .





يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم مخدوم شاه محمود قريشي، وزير خارجية باكستان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية".



