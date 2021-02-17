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أخبار العالم

وزير الخارجية البحريني يكشف سر تأخر الرد القطري على دعوة التفاوض

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:56 م
وزير الخارجية البحريني
وزير الخارجية البحريني
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قسم الخارجي
أوضح وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأربعاء، سبب تأخر الرد القطري على دعوة بلاده لعقد مباحثات مشتركة بين البلدين. 

وقال وزير الخارجية البحريني، وفق ما نقله موقع الوزارة: "أما عن الدعوة بشأن عقد مباحثات ثنائية مع قطر، فقد اتضح من خلال المراسلات مع الأمين العام لمجلس التعاون، أن سبب تأخر الرد القطري، هو الإعلان إعلاميا عن الدعوة الموجهة الى وزارة الخارجية بدولة قطر لإرسال وفد رسمي لعقد المباحثات الثنائية بين البلدين في أسرع وقت تنفيذا لما نص عليه بيان العلا". 

وأضاف: "بينما يعكس هذا الإجراء النوايا الطيبة لمملكة البحرين، والتزامها الدائم بالتقاليد والأعراف الدبلوماسية". 

وتابع: "لا تزال الدعوة قائمة. وسوف تستمر وزارة الخارجية في طلب عقد المباحثات الثنائية بين البلدين، لتسوية القضايا والمسائل العالقة بين البلدين، التزاما بما جاء في بيان العلا وحفاظًا على تماسك مجلس التعاون وتعزيز مسيرته المباركة". 

وكانت قطر لم ترد على دعوة البحرين لها للتفاوض بشأن القضايا العالقة بين البلدين. 
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