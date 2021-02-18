برلماني: دعوة السيسي لزيارة باكستان تؤكد قوة ومكانة مصر بين الدول العظمى

أشاد النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، بدعوة مخدوم شاه محمود قريشي، وزير خارجية باكستان، للرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة دولة باكستان وذلك في إطار عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مع التطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين مصر وباكستان، قائلا:"دعوة الرئيس السيسي لزيارة باكستان تؤكد على قوة ومكانة مصر بين الدول العظمى وتعظيم لدورها المحوري في العالم بأثره".





وأكد "وطنى"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، الدولة نفذت خطوات غير مسبوقة في تحقيق العديد من الإنجازات في كافة المجالات على الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد -كوفيد ١٩-، لافتًا إلى أن هذه الإنجازات ساعدت في مواكبة التطورات التي يشهدها دول العالم .





وأضاف عضو مجلس النواب، أن الجميع يسعى لخلق علاقات واستثمارات مع الدول المختلفة؛ بهدف زيادة الدخل قومي المصري، علاوة على تنفيذ خطة الدولة في مجال الاستثمارات، مشيرا إلى أن الحكومة تمضي في طريقها الصحيح وتحتاج للدعم الكامل من الجميع.





يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم مخدوم شاه محمود قريشي، وزير خارجية باكستان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية".



