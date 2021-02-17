محمد عبد الملك يوضح تفاصيل متابعة مدبولي لمشروع تطوير الريف المصري.. فيديو

قال محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات، إلى أن القيادة السياسية وجهت بتطوير عدد من المراكز والقرى التابعة لهم، وعددها يصل إلى 50 مركزاً ، ويحتوى على 1500 قرية، لافتًا إلى أن جميع أجهزة الدولة تتناسق مع بعضها لأحداث هذه التنمية بشكل سريع جدًا.





وأضاف عبد الملك خلال مداخلة هاتفية في نشرة التاسعة المذاعة علي القناة الأولي ، أن مبادرة تطوير الريف المصري تعمل على تطوير البنية الأساسية والمرافق العامة بالإضافة إلى المدارس والمستشفيات وهذا للقضاء على أي مشاكل في البنية التحتية لأي قرية .



