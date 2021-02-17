ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد عبد الملك يوضح تفاصيل متابعة مدبولي لمشروع تطوير الريف المصري.. فيديو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:27 م
تطوير الريف المصري
تطوير الريف المصري
Advertisements
إبراهيم القادري
قال محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات، إلى أن القيادة السياسية وجهت بتطوير عدد من المراكز والقرى التابعة لهم، وعددها يصل إلى 50 مركزاً، ويحتوى على 1500 قرية، لافتًا إلى أن جميع أجهزة الدولة تتناسق مع بعضها لأحداث هذه التنمية بشكل سريع جدًا.

وأضاف عبد الملك خلال مداخلة هاتفية في نشرة التاسعة المذاعة علي القناة الأولي، أن مبادرة تطوير الريف المصري تعمل على تطوير البنية الأساسية والمرافق العامة بالإضافة إلى المدارس والمستشفيات وهذا للقضاء على أي مشاكل في البنية التحتية لأي قرية .

واوضح عبد الملك ، إننا نعمل على عمل تنمية اقتصادية في هذه القرى بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، مشيراً إلى أن هذا الملف يهتم به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حياة كريمة| رئيس الوزراء يتابع استعدادات تطوير 1385 قرية

تعيين 964 شابا بالمنيا بالقطاع الخاص خلال ديسمبر

ليلى زيدان تكتب: الدولة تنطلق نحو أضخم مشروع لتطوير 1500 قرية

بهدف التغيير الجذري.. السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير 1500 قرية

توفير فرص عمل أهمها.. برلماني يعدد فوائد مشروع تطوير الريف المصري

المواطن فى قلب الدولة .. السيسي يوجه بتوفير أحدث المعدات والآلات لمشروع تطوير الريف المصري.. برلمانيون: يساهم فى تغيير حياة وبيئة 55 مليون مصري ويحقق اكتفاء ذاتيا

ترشيحاتنا

الزمالك يعزز صدارته للدوري بالفوز على الإسماعيلي 2-1

موعد انكسار موجة الصقيع.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والعظمى 12

دراسة.. يؤثر استهلاك الكافيين المنتظم على بنية الدماغ

بلادي خسرت كثيرا.. رغد صدام حسين تعلق على غزو والدها للكويت

تلقى دعوة لزيارتها.. السيسي: مصر ترحب بتطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات مع باكستان

دعم نقدى مشروط.. تفاصيل وموعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكشرى الأصفر

فوائد لا حصر لها.. تناول الشاي بالكركم قبل النوم وشاهد النتيجة

بـ ميني جيب.. سمية الخشاب تثير الجدل بإطلالة جريئة