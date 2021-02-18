"الفلاحين": نناشد بالاعتدال في ري المحاصيل في ظل التغيرات المناخية

نصح الحاج حسين عبدالرحمن ابو صدام، نقيب عام الفلاحين، المزارعين بالاعتدال في ري المحاصيل في ظل التغيرات المناخية، وسوء الأحوال الجوية، خاصة زراعات القمح، لكون المحصول في مرحلة طرد السنابل، محذرا من تعطيش الأقماح لأكثر من 14 يوما وريها مع وجود الرياح يؤدي إلى رقاد القمح الذي يفسد السنابل ويقلل الإنتاجية المتوقعة.





وحذر «أبو صدام» من تغريق الأقماح خلال تلك الفترة، والذي قد يؤدي لزيادة الرطوبة، وخلق بيئة مناسبة للإصابة بالأمراض وأخطرها، الصدأ الأصفر الذي يضعف إنتاجية المحصول.





وقال «ابو صدام» إن محصولي القمح والبرسيم يحتلان المساحة الأكبر وسط المحاصيل الشتوية ويزرع منهما مساحة تقارب الـ6 ملايين فدان، أن الجو البارد العادي مناسب لمعظم المحاصيل الشتوية ومفيد لأغلبها إلا أن الأضرار تأتي من الصقيع حيث يؤثر سلبيا على نمو بعض النباتات.