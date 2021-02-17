برلماني: الدولة دعمت المشروعات الصغيرة لدورها الكبير في دفع عجلة التنمية

قال النائب سيد سلطان عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن إتجاه الدولة العام هذه الفترة، هو دعم المشروعات الصغيرة نظرا لأهميتها البالغة في دفع عجلة التنمية بالدولة، موضحا أنه تم الإنتهاء من قانون المشروعات الصغيرة وننتظر إعتماد لائحته من الجهات المعنية.





وأكد سلطان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أهمية هذا القانون والذي يعد خطوة كبيرة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتا إلى ما تضمنه القانون من حوافز وتيسيرات بهدف التخفيف والتيسير على القادمين لهذه المشروعات.





وعن التنسيق بين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات وهيئة الاستثمار، أكد عضو البرلمان أنه يتم إعداد خريطة استثمارية لـ5 محافظات هى (القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية)، لافتا إلى انه سيتم البدء بهذه المحافظات وعمل تنسيق مع المحافظين ونوابهم، بالإضافة إلى عمل زيارات وبحث عمل مناطق صناعية للخريجين من الباب ، وتمويلهم من قبل جهاز تنمية المشروعات بفائدة بسيطة.





وأشار سيد سلطان ، إلى أنه سيتم إنعاش الصناعات والحرف الشهيرة بالمحافظات، مثل صناعة الموبيليا التي تتميز بها محافظة دمياط، وعمل أسواق ومعارض للتسويق لهذه الصناعات.





ولفت عضو مجلس النواب، انه سيتم التعميم على باقي المحافظات ولكن تدريجيا، منوها إلى أن البداية كانت في القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية، والتي سوف تكون نقطة إنطلاق لباقي محافظات الجمهورية .





كانت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، قد أكدت أنه فى إطار التواصل والتنسيق بين اللجنة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات وهيئة الاستثمار، فإنه يتم إعداد خريطة استثمارية لـ5 محافظات هى القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية وجدول بالمشروعات والفرص الاستثمارية في كل محافظة، لتكون نقطة انطلاق لباقى المحافظات.





وقال النائب محمد كمال مرعى، ، إن اللجنة تواصلت مع 5 محافظين، للتأكيد على أن يتولى نائب لكل محافظ ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة.