كانت مصدرا للأمراض.. أحمد موسى: الدولة تنفذ مشروع تبطين الترع حفاظا على صحة المواطنين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة مستمرة في تنفيذ مشروع تبطين الترع في قرى الجمهورية .

وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الترع قبل التطوير كانت غير إنسانية وبها قمامة بكميات كبيرة".





وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الدولة المصرية قررت تبطين الترع حفاظا على صحة المواطن المصري ، وتبطين الترع يعتبر تغييرا لحياة الناس، والترع قبل التطوير كانت مصدرا للاوبئة والامراض ".





وأكمل :" على المواطنين الحفاظ على نظافة الترع بعد تبطينها وعدم إلقاء قمامة فيها مرة اخرى".





وعرض الإعلامي أحمد موسى صور لأحد الترع في شطورة بمحافظة سوهاج والتي بها كميات هائلة من القمامة، قائلا:" في ناس عايشة جنب الترع دي بالشكل ده وهناك أسر كثيرة أصيبت بامراض نتيجة تراكم القمامة والأمراض داخل الترع الممتلئة بالقمامة ".



