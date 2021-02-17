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حوادث

جنايات المنيا.. الإعدام شنقاً لشقيقين في قضية قتل

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:11 م
الاعدام
الاعدام
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ايمن رياض
قرّرت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ وأحمد عبد العزيز وأحمد حنفى وأمانة سر أندرواس فهمى بإعدام شقيقين بمركز سمالوط شمال المنيا لاتهامهما في جريمة قتل في القضية رقم 2633  لسنة 2017 ومصادرة الأسلحة المضبوطة.

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فقد عاقبت هيئة المحكمة كلا من ع .ر  وشقيقه ه .ر بالإعدام شنقا ومصادرة الأسلحة المضبوطة في جريمة قتل بسمالوط عام 2017 على خلفية خصومة ثأرية بين عائلتين.
 
يذكر أن المحامى العام لنيابات شمال المنيا قد احال المتهمين إلى محكمة الجنايات في مايو 2018، وشمل أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا أسلحة نارية بدون ترخيص وارتكاب جريمة قتل أخذا للثأر. 
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