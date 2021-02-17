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فن

بحب الجدعنة.. حمادة هلال يشوق الجمهور لأغنية جديدة.. شاهد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:03 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

شارك الفنان حمادة هلال مقطع فيديو قصير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وذكر  حمادة هلال فى الفيديو الذي يجمعه بالموزع ديزل، عن عمل جديد لهم وهو أغنية "بحب الجدعنة".

 

يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال، فيديو كليب أغنية "آية في الجمال" التي طرحها عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات عليم، وألحان بينو، وتوزيع وميكس وماستر هادي مسرة، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، وأخرج الكليب عادل سرحان.

 

وتعد آخر أعمال النجم حمادة هلال هي بطولته لمسلسل "ابن أصول" الذى شارك فيه إلى جانب مجموعة من النجوم والنجمات مثل سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، آيتن عامر، رانيا منصور، وغيرهم فى عمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

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