انتهاء ذروة موجة الصقيع.. الأرصاد: استقرار وهدوء سرعة الرياح وارتفاع درجة الحرارة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن الهيئة تنوه دائمأ فى بياناتها اليومية عن عدم الاغترار بانتهاء فصل الشتاء وحدوث التقلبات الجوية.





وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامى تامر أمين ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار، أن الساعات القادمة ستشهد موجة استقرار وهدوء لسرعات الرياح لساعات الليل ومن المقرر ان ترتفع درجة الحرارة 16 درجة مئوية مع عدم وجود سقوط أمطار مع انتهاء ذروة موجة الصقيع اليوم الأربعاء.





ولفت إلى ان الهيئة حاولت عدم التهويل من موجة الصقيع خاصة مع وجود غير مختصين قاموا بتهويل الأمر عن حالة غير مسبوقة ستتعرض لها البلاد وأجواء صعبة.





وأشار إلى أن الجو الحالى لدرجات الحرارة شتاء مصر فى الطبيعى وخاصة فى فترات الليل شديدة البرودة وفترات النهار الباردة.