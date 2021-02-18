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تعليم

25 فبراير آخر موعد.. حقوق القاهرة تناشد الطلاب غير القادرين سرعة التوجه للإدارة

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:01 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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مريم عزت
أعلن اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة، أنه على الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات الدراسية لهذا العام؛ سرعة التوجه إلى ادارة رعاية الشباب، فى موعد اقصاه 20 من فبراير الجاري.

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ونوه اتحاد  الكلية ، بأنه يجب على الطلاب ألا يكون سبق لهم التقديم فى ادارة اخرى تابعة للجامعة؛ حتى لايتم الغاء الاثنين .

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أكد أن الدارسة في الجامعات ستعود يوم السبت 27 فبراير الجاري.

وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد": "أن مدّ الإجازة اسبوعا؛ لمنح الطلاب فرصة كاملة للإستعداد للإمتحان".

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وأردف:" سيتم إعلان جدول الإمتحان قبل يوم 27 فبراير وسيكون معلنا امام الطلاب".

وأشار وزير التعليم العالي إلي أنه لا يوجد إمتحانات أون لاين إلا في بعض الكليات، مطالبا الطلاب بالدخول علي موقع الكلية الخاصة ليكون علي علم بجدول الإمتحانات وكافة التفاصيل.
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