برلماني يطالب بوضع إستراتيجية واضحة للنهوض بقطاع السياحة مرة أخرى

قال النائب بهاء أبو الحمد عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أنه لا أحد ينكر المجهودات الهائلة التي قدمتها الدولة المصرية، لدفع عجلة السياحة في مصر، مؤكدا أن هذه الجهود أثمرت على ذيادة في أعداد السياح المتوافدين بسبب ثقتهم في بالدولة.





وأكد أبو الحمد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قرار البنك المركزي الخاص بتعديل مبادرة تمويل الشركات السياحية بضمانة وزارة المالية، يؤكد مساعدة الدولة لهذه القطاع، من أجل التغلب على الظروف الراهنة وتشجيع جميع العاملين به.





ولفت عضو اللجنة السياحية بالبرلمان، إلى أنه مع إلاغلاق التام الذي طبقته بعض الدول المصدرة للسياحة، بسب خوفها من جائحة كورونا، إلى أن هناك مؤشرات إيجابية تؤكد أن هذا القطاع قادم وسيتغلب على الظروف الصعبة التي مر بها، مشددا على ضرورة وضع إستراتيجية ووخطط واضحة للنهوض بالقطاع مرة أخرى بشكل قوي.





كان طارق عامر محافظ البنك المركزي، قد أصدر قرارا بتعديل مبادرة دعم المتعثرين لقطاع السياحة لتصبح بنهاية العام المالي الجاري "يونيو ٢٠٢١" رغم استنفاذ مبلغ ٣ مليارات جنيه قيمة المبلغ المخصص لها .





وقال كتابا دوريا لرؤساء البنوك والصادر عن محافظ البنك المركزي، أن فترة سماح تلك المبادرة بنهاية العام الحالي " ديسمبر ٢٠٢١"علي أن يبدأ اول قسط مستحق في يناير القادم.





وذكر الخطاب أنه بموجب التعديل الجديد سيتم الاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020 والاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020 وحدد الخطاب عددا من الشروط من بينها عدم تداخل أشهر المنح لكل تسهيل ممنوح بحيث يتمّ التمويل لمصروفات والتزامات كل شهر مرة واحدة بإحدى المبادرتين ولا يحق للعميل الحصول على تمويل مصروفات نفس الشهر مرتين مع توقيع العميل تعهد بالتزامه بالبند السابق، وفي حالة المخالفة يتمّ احتساب سعر العائد المطبق علي العميل وفقًا لسعر السوق بداية من تاريخ المنح، بالإضافة الي أنه حالة توقف العميل عن سداد 3 أقساط متتالية يتم ما يلي:





1. إذا كان التوقف عن السداد منذ تاريخ استحقاق أول قسط، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ المنح.



