ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إجراء عاجل من التربية والتعليم بسبب الأحوال الجوية في سوريا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:10 م
سوريا
سوريا
Advertisements
محمود نوفل
أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن تعطيل المدارس يوم غد الخميس في ريف القنيطرة الشمالي نتيجة الأحوال الجوية السائدة.


كما أفادت الوزارة السورية بتعطيل المدارس أيضا في المحيلبة وعين الذهب وبيت الخدام والمعمورة ودوير رسلان والسخنة والقليعة في مجمع ‎الدريكيش بسبب موجة الطقس السيئة التي تضرب البلاد.
 

وأشارت الوزارة الي ‏ تعليق الدوام في  مدارس مجمع ‎القدموس ومدارس  الرقمة والمجدل والكنيسة وعين الجوز والطاهرة في مجمع ‎برمانة ومدارس مصيات وبيت جاش والشندخة وخربة السنديانة وجديدة الجرد والتون الجرد والفروخية في مجمع ‎بانياس.


وفي سياق متصل تم ‏تأجيل الامتحانات غدا الخميس في جامعة تشرين وفي جامعة البعث وفي جميع الكليات بجامعة دمشق وفروعها وذلك بسبب الظروف الجوية السائدة الى موعد يحدد لاحقا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بشار الأسد موجها رسالة مهمة: سوريا أرضنا وسندافع عنها بالبندقية والمعول|شاهد

سوريا: اعتراض واستهداف 7 ناقلات نفط في البحر الأحمر

مقتل 3 جنود سوريين في هجوم على حاجز عسكري

لبحث تنمية الخدمة.. البابا تواضروس يلتقي خدام الرعاية الاجتماعية بالمقر البابوي

بداية من اليوم.. إغلاق الموانئ السورية حتى إشعار آخر

بعد تحسن الأحوال الجوية.. إعادة فتح جميع الموانئ البحرية أمام حركة الملاحة في سوريا

ترشيحاتنا

ملخص وأهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي.. فيديو

جمهور الزمالك يعلق على أداء الفريق أمام الإسماعيلي

سقوط 14 شجرة يقطع كابلات الكهرباء ويغلق الطرق في القليوبية.. صور

إقالة محمد يوسف من تدريب نادي البنك الأهلي

شاهد.. الصور الأولى لتفحم منفذ «أمان» بالسيدة زينب

عرض مسلسل "الحلال" غدا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكشرى الأصفر

فوائد لا حصر لها.. تناول الشاي بالكركم قبل النوم وشاهد النتيجة

بـ ميني جيب.. سمية الخشاب تثير الجدل بإطلالة جريئة