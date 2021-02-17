برلمانية: مشروع قانون مقترح لمواجهة خطر الزيادة السكانية..فيديو

قالت الدكتورة رانية الجزايرلي، عضو مجلس النواب، إ نه يجب أن يكون هناك مشروع قومي تتكاتف من خلاله جميع الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل تنظيم الزيادة السكانية، للحفاظ على موارد البلاد.





وأضافت " الجزايرلي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية تن أنه سيتم إرسال بنود لمشروع قانون المقترح للمؤسسات الدينية مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء لإبداء الرأي فيه، والتأكد من عدم مخالفته للأديان وتعاليمها.





وتابعت عضو مجلس النواب إن مشروع قانون تنظيم النسل ومواجهة الزيادة السكانية ستقدمه للبرلمان، خاصة أنها خطر يهدد الدولة المصرية، ويقلل من نموها الاقتصادي، كما أنه يهدر حق المواطنين في الحصول على خدمات جيدة.



