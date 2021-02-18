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برلمان

يؤكد تعافيها.. أحمد دياب يشيد بقرار البنك المركزى بتعديل مبادرة السياحة

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:44 ص
النائب أحمد دياب
النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ
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محمد الشعراوي
قال النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، إن قطاع السياحة في مصر واجه العديد من التحديات الفترة السابقة بسبب الجائحة التي أضرت بكافة دول العالم، مشيرا إلى أن الدولة والقيادة السياسية عملت على توفير الدعم الكامل لها لتنشيطها مرة أخرى.

وأشاد دياب في تصريحاته لـ"صدى البلد" بقرار البنك المركزي الخاص بتعديل مبادرة تمويل الشركات السياحية بضمانة وزارة المالية، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة في مساندة قطاع السياحة وجميع العاملين به في كافة الأنشطة.

وعبر عضو مجلس الشيوخ عن سعادته، بسبب تعافي هذا القطاع على الرغم من الصعوبات التي نتجت عن جائحة كورنا، موضحا أنه أصبح هناك إقبال من السياح بسبب التدابير والإجراءات الإحترازية التي طبقتها مصر للتخفيف من حدة الأزمة والتي عملت على تنشيط الحركة السياحية مرة أخرى. 

كان  طارق عامر محافظ البنك المركزي، قد أصدر  قرارا بتعديل مبادرة دعم المتعثرين لقطاع السياحة لتصبح بنهاية العام المالي الجاري "يونيو ٢٠٢١" رغم استنفاذ مبلغ ٣ مليارات جنيه قيمة المبلغ المخصص لها .

وقال كتابا دوريا لروساء البنوك والصادر عن محافظ البنك المركزي، أن فترة سماح تلك المبادرة بنهاية العام الحالي " ديسمبر ٢٠٢١"علي أن يبدأ اول قسط مستحق في يناير القادم.

وذكر الخطاب أنه بموجب التعديل الجديد سيتم الاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020 والاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020 وحدد الخطاب عددا من الشروط من بينها  عدم تداخل أشهر المنح لكل تسهيل ممنوح بحيث يتمّ التمويل لمصروفات والتزامات كل شهر مرة واحدة بإحدى المبادرتين ولا يحق للعميل الحصول على تمويل مصروفات نفس الشهر مرتين مع توقيع العميل تعهد بالتزامه بالبند السابق، وفي حالة المخالفة يتمّ احتساب سعر العائد المطبق علي العميل وفقًا لسعر السوق بداية من تاريخ المنح، بالإضافة الي أنه  حالة توقف العميل عن سداد 3 أقساط متتالية يتم ما يلي:

1. إذا كان التوقف عن السداد منذ تاريخ استحقاق أول قسط، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ المنح.

2. إذا كان التوقف عن السداد بعد البدء في السداد، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ التوقف عن السداد.
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