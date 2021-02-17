عقوبات تنتظر المخالفين للإجراءات الاحترازية بامتحانات الترم الأول

قال الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إن الكلية انتهت من إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول وتم إعلانها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الصفحات الرسمية للكلية.





وأضاف عميد كلية علوم، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن الكلية تطبق عقوبات فورية على مخالفي الالتزام بالاجراءات الاحترازية كارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لافتًا إلى تعاون الأمن الجامعي مع إدارة الكلية في التأكد من التزام الطلاب بتنفيذ الإجراءات الوقائية أثناء أداء الاختبارات.





وأشار عميد الكلية، إلى أن العقوبات تتمثل في التحذير في المرة الأولى ثم تطبيق القانون على المخالفين التي قد تصل إلى الحرمان من الاختبار، مؤكدًا الالتزام بالتعقيم المستمر لكافة قاعات الكلية والكنترول للحفاظ علي الطلاب.





وأكمل أن الكلية لديها اكتفاء ذاتي من المطهرات والكمامات الطبية كما أنها تعتبر المورد لكليات الجامعة.





الجدير بالذكر عقد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، اجتماعًا ، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.