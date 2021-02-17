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تعليم

جامعة حلوان : التمريض المكثف يتيح فرصة عمل بالمستشفيات الجامعية و الخاصة .. و مدة الدراسة به 6 فصول دراسية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:20 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت كلية التمريض بجامعة حلوان عن بدء تلقى طلبات الالتحاق بالبرنامج المكثف للعام الجامعي الجديد وذلك اعتبارا من منتصف فبراير ٢٠٢١ للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس بشرط أن يكون حاصلا على ثانوية عامة شعبة علمي، كما يقبل البرنامج الطلاب الوافدين.
 
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صرحت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض  بجامعة حلوان ان البرنامج يؤهل طلابه للحصول على درجة البكالوريوس في علوم التمريض من الدرجة الجامعية الثانية عقب اجتياز مدة البرنامج. 

و تبلغ مدة برنامج التمريض المكثف بجامعة حلوان  24 شهرًا بالإضافة إلى 6 أشهر امتياز ويتضمن 6 فصول دراسية بدون فواصل بالإضافة إلى التمهيدي.

كما يتم التكليف في مستشفيات الجامعية فى وزارة الصحة، والعمل بالمستشفيات الخاصة، ويتيح فرص العمل بالدول العربية والأجنبية . 

جدير بالذكر انه قد كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، عن الموعد الجديد لامتحانات منتصف العام الدراسي الأول 2020/2021.

وقال، إن الجامعة سوف تبدأ الامتحانات يوم السبت 27 فبراير، والقرارات التي أصدرتها الحكومة تعنى مد الإجازة لمدة أسبوع واحد فقط وترحيل جميع أيام الامتحانات، ولا تعني تأجيل أو إلغاء الامتحانات . 

وأضاف نجم لصدى البلد ، انه لن يتم تعديل ترتيب المواد فى جداول الطلاب بل سيتم تعديل الايام فقط فالامتحان المقرر عقده ٢٠ فبراير سيتم عقدة يوم ٢٧ و الامتحان المقرر عقده وفقا للجداول يوم ٢٢ فبراير يعقد ٢٩ فبراير  دون الخل بترتيب المواد بجداول الطلاب .
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