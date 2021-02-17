ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

قطعة من أوروبا.. شاهد بالفيديو تساقط الثلوج على مدينتي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:06 م
ثلوج مدينتي
ثلوج مدينتي
Advertisements
احمد عبد القوى

شهدت مدينتى اليوم الأربعاء، تساقط الثلوج ما شجع الكثير من سكانها على التقاط صور للمشهد الخلاب وسط جمال الطبيعة .


ووثق عدد من السكان  لحظات تساقط الثلوج بمدينتى وما تحمله من مشاهد إبداعية نادرة من خلق الرحمن.. خاصة تناغم كرات الثلوج وسط الورود وعلى أفرع الأشجار.

 

يذكر أن التخطيط العام لمدينتى راعى وجود مخرات السيول بها كما يوجد أيضا شبكة صرف امطار كاملة  مصممة بأعلى تقنيات علمية.

 

ومخرات السيول تعود للحظة الاولى لتشييد مدينتى  حيث كانت موجودة بالفعل فى هذه المنطقة كمخرات طبيعية وعندما تم التفكير فى بناء مدينتى كمدينة عالمية على ارض مصرية تم اتخاذ قرار بالحفاظ على هذه المخرات بتضاريسها الطبيعية، بل تمت اضافة شكل جمالى لها من خلال زرع شجيرات وورود على جانبها باعتبارها مارة وسط المدينة ووسط الفيلات، فبذلك قامت بدورين الاول استيعاب أى سيول مفاجئة والثانى انها جزء اصيل من الشكل الجمالى للمدينة.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

لتسميم مياه الشرب.. طوارئ في إسرائيل استعدادا لهجوم إيراني

انخفاض درجة الحرارة لـ 6.. الأرصاد: فرص سقوط أمطار مستمرة.. فيديو

الأرصاد توجه رسالة مهمة لمواطني القاهرة والوجه البحري

السودان يحذر إثيوبيا من ملء وتشغيل سد النهضة

أول تعليق من محمد يوسف مدرب البنك الأهلي بعد الاستغناء عنه

«ليفربول إيكو» ترد على متهمي محمد صلاح بالكسل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان يدفيك.. طريقة عمل حمص الشام بخطوات سهلة

رانيا فريد شوقي ضيفة المهرجان .. ختام فعاليات مسرح الهواة بقرار وزير الشباب والرياضة بمضاعفة قيمة جوائزه .. شاهد

لـ صحة أسرتك.. احذري تخزين هذه الأطعمة لفترات طويلة