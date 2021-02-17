هيئة الأرصاد تكشف موعد انتهاء ذروة التقلبات الجوية والأمطار التي تشهدها المحافظات

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن المحافظات شهدت موجة من التقلبات الجوية والأمطار والرياح الشديدة لليوم الثاني على التوالي، مضيفا أنه بدءًا من غدٍ ستستقر الذروة بشكل كبير.





وأضاف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أنه من المتوقع استمرار سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة على السواحل الشمالية، ولكن ستقل كمية السُحب والأمطار على المناطق الداخلية والوجه البحري والقاهرة.





وأكد مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه في الساعات القادمة ستنتهي حالة عدم الاستقرار، منوهًا بأن غدًا ستستقر الأجواء تدريجيًا، مشيرًا إلى استمرار التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة والمتوسطة غدًا على محافظة الإسكندرية خاصة، والمحافظات التي تطل على البحر المتوسط بصفة عامة.



