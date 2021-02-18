للتغلب على التحديات.. البنك المركزي يمد مبادرة دعم المتعثرين بقطاع السياحة.. وإشادة برلمانية واسعة: خطوة مهمة لها مردود إيجابي.. الدولة عملت على تنشيطها

أحمد دياب يشيد بقرار البنك المركزى بتعديل مبادرة السياحة.. يؤكد تعافيها

برلماني يطالب بوضع إستراتيجية واضحة للنهوض بقطاع السياحة مرة أخرى

نورا علي: الدولة دعمت قطاع السياحة في ظل تحديات جائحة كورونا





يعد قطاع السياحة أحد أهم دعائم الاقتصاد المصري، وتعمل الدولة المصرية على مساندة هذا القطاع في ظل التحديات التي يواجهها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.





وتأكيدا لهذا الدعم أصدر طارق عامر محافظ البنك المركزي، قرارا بتعديل مبادرة دعم المتعثرين لقطاع السياحة لتصبح بنهاية العام المالي الجاري "يونيو ٢٠٢١" رغم استنفاذ مبلغ ٣ مليارات جنيه قيمة المبلغ المخصص لها .





وقال كتابا دوريا لروساء البنوك والصادر عن محافظ البنك المركزي، أن فترة سماح تلك المبادرة بنهاية العام الحالي " ديسمبر ٢٠٢١"علي أن يبدأ اول قسط مستحق في يناير القادم.





وذكر الخطاب أنه بموجب التعديل الجديد سيتم الاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020 والاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020 وحدد الخطاب عددا من الشروط من بينها عدم تداخل أشهر المنح لكل تسهيل ممنوح بحيث يتمّ التمويل لمصروفات والتزامات كل شهر مرة واحدة بإحدى المبادرتين ولا يحق للعميل الحصول على تمويل مصروفات نفس الشهر مرتين مع توقيع العميل تعهد بالتزامه بالبند السابق، وفي حالة المخالفة يتمّ احتساب سعر العائد المطبق علي العميل وفقًا لسعر السوق بداية من تاريخ المنح، بالإضافة الي أنه حالة توقف العميل عن سداد 3 أقساط متتالية يتم ما يلي:





1. إذا كان التوقف عن السداد منذ تاريخ استحقاق أول قسط، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ المنح.





2. إذا كان التوقف عن السداد بعد البدء في السداد، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ التوقف عن السداد.





وحول هذا الموضوع قال النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، إن قطاع السياعة في مصر واجه العديد من التحديات الفترة السابقة بسبب الجائحة التي أضرت بكافة دول العالم، مشيرا إلى أن الدولة والقيادة السياسية عملت على توفير الدعم الكامل لها لتنشيطها مرة أخرى.





وأشاد دياب في تصريحاته لـ"صدى البلد" بقرار البنك المركزي الخاص بتعديل مبادرة تمويل الشركات السياحية بضمانة وزارة المالية، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة في مساندة قطاع السياحة وجميع العاملين به في كافة الأنشطة.





وعبر عضو مجلس الشيوخ عن سعادته، بسبب تعافي هذا القطاع على الرغم من الصعوبات التي نتجت عن جائحة كورنا، موضحا أنه أصبح هناك إقبال من السياح بسبب التدابير والإجراءات الإحترازية التي طبقتها مصر للتخفيف من حدة الأزمة والتي عملت على تنشيط الحركة السياحية مرة أخرى.





من جانبه أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي الخاص بتعديل مبادرة تمويل الشركات السياحية بضمانة وزارة المالية خطوة مهمة للغاية، ولها مردود إيجابي قوي على قطاع السياحة والعاملين به ، والتي جاءت في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة لمساندة ودعم قطاع السياحة في ظل التحديات التي فرضتها آثار تداعيات جائحة كورونا العالمية.





وقالت رئيس لجنة السياحة بالنواب، ان تعديلات المبادرة جاءت استكمالًا لجهود الحكومة ودعمها لهذا القطاع الحيوى الهام ، موضحة أن هذه التعديلات تضمنت سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحى من رواتب وأجور بحيث يكون الحدث الأقصى للتمويل في ظل المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل الواحد و 40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به ، بالنسبة لمدة التسهيل جاءت ثلاثة أعوام متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح.





وأضافت النائبة " نورا على " أنه تم إلغاء البند (5) ليصبح " تنتهي فترة سريان المبادرة بنهاية يونيو 2021 أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه أيهما أقرب، وتمتد فترة السماح إلى نهاية ديسمبر 2021 على أن يبدأ سداد أول قسط في يناير 2022 ،ولمدة عامين ، كما أنه تم تعديل البند (13) ليصبح: السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة (3 مليارات جنيه) بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020 والاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020 .





وتابعت: " وذلك وفقًا للشروط الآتية: أولًا : عدم تداخل أشهر المنح لكل تسهيل ممنوح بحيث يتم التمويل المصروفات والتزامات كل شهر مرة واحدة بإحدى المبادرتين ولا يحق للعميل الحصول على تمويل مصروفات نفس الشهر مرتين ، ثانيًا : قيام العميل بتوقيع تعهد بالالتزام بالبند السابق ، ثالثًا : في حالة المخالفة يتم احتساب سعر العائد المطبق علي العميل وفقًا لسعر السوق بداية من تاريخ المنح ".





واردفت أنه تم إضافة البند الخاص في حالة توقف العميل عن سداد ثلاثة أقساط متتالية ، " إذا كان التوقف عن السداد منذ تاريخ استحقاق أول قسط، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ المنح ، وإذا كان التوقف عن السداد بعد البدء في السداد يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ التوقف عن السداد ".





وأشادت النائبة بجهود الدولة المصرية في تبني العديد من المبادرات لمساندة ودعم قطاع السياحة والعاملين به ، مؤكدة أن هذه المبادرات هي الملاذ الوحيد فى الوقت الحالى لمساندة القطاع فى وجه التحديات التى فرضتها تداعيات جائحة كورونا العالمية.





فيما قال النائب بهاء أبو الحمد عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أنه لا أحد ينكر المجهودات الهائلة التي قدمتها الدولة المصرية، لدفع عجلة السياحة في مصر، مؤكدا أن هذه الجهود أثمرت على ذيادة في أعداد السياح المتوافدين بسبب ثقتهم في بالدولة.





وأكد أبو الحمد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قرار البنك المركزي الخاص بتعديل مبادرة تمويل الشركات السياحية بضمانة وزارة المالية، يؤكد مساعدة الدولة لهذه القطاع، من أجل التغلب على الظروف الراهنة وتشجيع جميع العاملين به.





ولفت عضو اللجنة السياحية بالبرلمان، إلى أنه مع إلاغلاق التام الذي طبقته بعض الدول المصدرة للسياحة، بسب خوفها من جائحة كورونا، إلى أن هناك مؤشرات إيجابية تؤكد أن هذا القطاع قادم وسيتغلب على الظروف الصعبة التي مر بها.



