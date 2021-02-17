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رياضة

«ليفربول إيكو» ترد على متهمي محمد صلاح بالكسل

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:23 م
صدى البلد
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أحمد هاني
ردت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية على الاتهامات الموجهة لمحمد صلاح نجم الريدز بالكسل خلال مباريات الفريق الأخيرة.

وقالت الصحيفة، إن هناك ادعاءات بأن صلاح كسول، ويمكن أن يتفوق عليه لاعبون آخرون في فريق يورجن كلوب بخصوص الضغط ومراقبة الخصم، ولكن الآن بفضل الإحصائيات ثبت أن مثل هذه الحجج حول محمد صلاح لا أساس لها من الصحة تمامًا.


لم يضغط أي لاعب في كرة القدم الأوروبية مرات أكثر على لاعب منافس يتلقى الكرة أو يحملها أو يطلقها في الثلث الهجومي أكثر من محمد صلاح هذا الموسم.


كما نشر سيمون برينديش، العالم البريطاني المتخصص في إحصائيات كرة القدم، قائمة بأكثر اللاعبين ضغطًا على مدافعي الخصوم في الدوريات الخمسة الكبرى.

وتصدر محمد صلاح القائمة، وقام بالضغط على مدافعي الخصوم 186 مرة هذا الموسم، بالتساوي مع ويجورست مهاجم فريق فولفسبورج الألماني، ثم باتريك بامفورد مهاجم فريد ليدز يونايتد الإنجليزي.

وحل السنغالي ساديو ماني زميل محمد صلاح، في المركز الثامن، وقام بالضغط على مدافعي الخصوم 151 مرة، وحل روبرتو فيرمينو في المركز السابع عشر.

وأبرزت صحيفة " موندو ديبرتيفو" الكتالونية، هذه الإحصائية، مؤكدةً أنها فندت كل الانتقادات التي وجهت لـ محمد صلاح بأنه كسول ولا يضغط على الخصوم.

ويحتل محمد صلاح صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا.
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