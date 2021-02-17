رمضان 2021.. أحمد مكي ينشر بوستر مسلسله الجديد

نشر الفنان أحمد مكي، البوستر الدعائي الأول، لمسلسله الجديد "الاختيار 2 رجال الظل"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق أحمد مكي علي البوستر كاتبًا: "ان شاء الله رمضان 2021".





وجاءت التعليقات من قبل المتابعين ، ما بين: "عظمة - الف مبروك - منتظرين - بالتوفيق للجميع".

وتصدر كل من النجم كريم عبد العزيز والنجم أحمد مكى البوستر وعلق تامر مرسى :" الاختيار 2، رمضان 2021 ان شاء الله"

وقال المخرج بيتر ميمي، إن مسلسل الاختيار 2 سيكون بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار، مشيرا إلى أن الحلقات تتضمن أحداثا وملفات مختلفة عن العام الماضي.

وأضاف بيتر ميمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة أون إى، أن الحلقة الثانية من مسلسل " الاختيار 2" اسمها "حتي لا ننسي"، مؤكدا أن موضوعات الحلقات ستكون من احداث سنة 2012 من زاوية جديدة ومجموعة جديدة من الشهداء من الداخلية منذ عام 2013 حتى عام 2020 .