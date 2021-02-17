لاستغلال الأمطار.. توزيع 60 ألف شتلة زيتون ولوز في مطروح

يستعد مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح لتوزيع شتلات الزيتون ولوز دعما لمزارعي محافظة مطروح بعد الأمطار التى شهدتها جميع مدن المحافظة وتعتبر شريان حياة لأبناء البادية داخل الصحراء لاستخدمها في شرب الانسان وسقي الحيوانات إضافة الى ارضي المراعي الطبيعية بصحراء مطروح.









وأعلن المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح، التابع لبحوث الصحراء، أن مشتل إنتاج شتلات الزيتون بالمركز يستعد الى توزيع 50 ألف شتلة أشجار زيتون، إضافة إلى «الكمبوست والكبريت والمخصبات» بالإضافة الى 10 الف شتلة لوز لتوزيعها على المزارعين من أهالي مطروح في مراكز ومدن المحافظة بالمجان.





وقال «الأمير»، أن ذلك يأتى تحت رعاية الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء مضيفا أن التوزيع يُجرى وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها بمركز التنمية المستدامة بعد إجراء المعاينات ومراجعة كشوف المستحقين وفق معايير التوزيع والاستعداد بالجور وتهيئة الجناين بأراضي زراعة الزيتون.





وأكد الدكتور وائل غيث مدير إدارة الاستشارات الفنية بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن المركز يقوم حاليا باختيار عدد 200 حقل ارشادي بالتعاون مع وحدات الدعم الفني والارشادي بمناطق عمل المركز بالتعاون مع وحدة الاستشارات الفنية وذلك لتنفيذ الممارسات الزراعية المثلي بمساحة فدان وسيتم تنفيذ المعاملات التسميد والري التكميلي معاملات معالجة الملوحة.