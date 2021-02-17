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فن

بيعرف يقرا ويكتب.. نقابة الموسيقيين ترد على عدم حصول الشرنوبي على مؤهل عالٍ

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:49 م
محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
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محمد نبيـل
أكد مصدر خاص داخل نقابة المهن الموسيقية أن شرط توافر المؤهل العالي ليس معيارا للحصول على عضوية النقابة، مشيرا إلى أنه لا يوجد مانع قانوني لمنح العضوية لمن حصلوا على شهادات محو الأمية.

وأشار المصدر إلى أن من شروط الإلتحاق بالنقابة أن يكون العضو يجيد القراءة والكتابة، دون النظر إلى مؤهلاته العليا أو المتوسطة.

كان الفنان محمد الشرنوبي قد رفض الرد على ما تم تداوله من صورة لمؤهل الإعدادية الخاص به، وفضلت زوجته تجاهل الأمر.

وأحيا محمد الشرنوبي قبل أيام حفل عيد الحب على مسرح الزمالك، وسط  حضور جماهيري حافل.

ويشارك الشرنوبي في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع كل من الفنانة مي عمر، وأوحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.



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