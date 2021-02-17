هاني شاكر يستعد لطرح كليب بقالي كتير بالتعاون مع كارول سماحة

من ناحية أخرى، طرح أمير الغناء العربى هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، مؤخرا كليب أغنيته الجديدة "كيف بتنسى" عبر قناته الرسمية عبر يوتيوب، وأداها باللهجة اللبنانية، وهى من كلمات نادين الأسعد، وألحان وليد توفيق، توزيع باسم منير، وإخراج هنا حافظ.