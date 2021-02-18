تنفيذا لمبادرة الرئيس .. آداب عين شمس تنظم قافلة محو الأمية

تنظم كلية الآداب بجامعة عين شمس اليوم الخميس الموافق ١٨ فبراير ٢٠٢٠ قافلة لمحو الأمية بحي الموسكي في تمام التاسعة صباحا وصولا إلي مدرسة الرويعي حيث تنطلق فعاليات القافلة بالتعاون مع رئاسة حي الموسكي وبنك الكساء المصرى .





ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الددكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب وإشراف الدكتورة رشا الديدي وكيلة كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والعميد ماجد احمد السيد رئيس حي الموسكي وبالتعاون مع وحدة محو الأمية وتعليم الكبار بالكلية برئاسة دكتور محمد قاسم وبنك الكساء المصري وشركة سما الدولية للتدريب ورئاسة حي الموسكي بالقاهرة.





صرح الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية بأن تنظيم مثل هذه القوافل التنموية في مجال محو الأمية يعد من أهم الأنشطة التي تقوم بها الكلية من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة المتمثلة في وحدة محو الأمية وتعليم الكبار ،وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمحليات في إدارة حي الموسكي برئاسة العميد ماجد السيد لتقديم الدعم المادي والمعنوي والتعرف على إحتياجات أهالى المنطقة المختلفة تحقيقا للتكامل المنشود بين الجامعة وخاصة كلية الآداب وبين الأحياء المجاورة .





وأوضح الدكتور مرتضى أن القافلة تأتى تنفيذا لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تضافر كل الجهود المجتمعية للمساهمة في محو الأمية وبناء مجتمع أفضل وأيضا تنفيذا لتوجيهات أ.د محمود المتيني رئيس الجامعة استمرارا لجهود الجامعة في مد يد العون من أجل رفعة قيمة العلم حيث انها دائما تحظى بالريادة في النهوض بالمجتمع وكذلك تضاف إلى انجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة برئاسة ا.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة.





كما أضافت ا.د رشا الديدي أن هذه القافلة تأتي تتفيذا للخطة الإستراتيجية للجامعة و المتعلقة بخدمة المجتمع وتنمية البيئة والتي تعكس اهتمام كل المسئولين من السادة أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بها وتنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين وأولها مواجهة مشكلة الأمية لرفع جودة حياة المواطنين غير المتعلمين ودعم جهود الطلاب المشاركين في مشروع محو الأمية بالأدوات اللازمة ،وبعض المساعدات العينية من الجهات المانحة وخاصة بنك الكساء المصري وشركة سما الدولية للتدريب والاستشارات وتكنولوجيا المعلومات، كما تبرع بنك الكساء المصري بعدد ٢٠٠ بطانية يتم توزيعها على المحتاجين لمواجهة ظروف البرد القاسية التي تمر بها البلاد وكذلك تبرعت شركة سما الدولية للتدريب بعدد ١٢٠ ملف يحتوى على جميع الادوات المكتبية التي يحتاجها الدارسين في برنامج محو الأمية بالمنطقة.







