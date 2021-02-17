مقرر القومي للسكان السابق يكشف مخاطر إنجاب الأطفال بشكل متتالٍ .. فيديو

قال عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إنه من الضروري توافر إطار مؤسسي واضح ومعلوم ، في ملف مواجهة الزيادة السكانية.





وأضاف عمرو حسن ، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "يجب القضاء على أمية السيدات في مختلف محافظات الجمهورية، وتحسين وسائل تنظيم الأسرة ، وفتح كل الوحدات الصحية في المناطق المحرومة من وسائل تنظيم الأسرة".





وتابع عمرو حسن: "السيدة التي تنجب أطفالا بشكل متتالي؛ يتسبب ذلك في ضعف جسدها ، ويكون الأبناء ضعفاء ، ويتعرضون للأنيميا" مضيفا:" إنجاب الأم للأطفال بشكل متتالي يشكل ضغطا على الدولة المصرية؛ بسبب الزيادة السكانية المتسارعة ".





وأكمل عمرو حسن :"لابد من إحداث التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي ومن أجل إحساس المواطن بالطفرات الاقتصادية من الضروري انخفاض معدل النمو السكاني ".



