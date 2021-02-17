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مقرر القومي للسكان السابق يكشف مخاطر إنجاب الأطفال بشكل متتالٍ .. فيديو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:40 م
عمرو حسن
عمرو حسن
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هاني حسين
قال عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إنه من الضروري توافر إطار مؤسسي واضح ومعلوم، في ملف مواجهة الزيادة السكانية.

وأضاف عمرو حسن، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "يجب القضاء على أمية السيدات في مختلف محافظات الجمهورية، وتحسين وسائل تنظيم الأسرة، وفتح كل الوحدات الصحية في المناطق المحرومة من وسائل تنظيم الأسرة".

وتابع عمرو حسن: "السيدة التي تنجب أطفالا بشكل متتالي؛ يتسبب ذلك في ضعف جسدها، ويكون الأبناء ضعفاء، ويتعرضون للأنيميا" مضيفا:" إنجاب الأم للأطفال بشكل متتالي يشكل ضغطا على الدولة المصرية؛ بسبب الزيادة السكانية المتسارعة ".

 وأكمل عمرو حسن :"لابد من إحداث التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي ومن أجل إحساس المواطن بالطفرات الاقتصادية من الضروري انخفاض  معدل النمو السكاني ".

 واستطرد عمرو حسن :" من يتابع الدولة المصرية في آخر 7 سنوات تحقق إنجازات، ومصر قادرة على تحقيق إنجاز في ملف الزيادة السكانية ".
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