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اقتصاد

غرفة عمليات بوزارة التموين لمتابعة توافر السلع والخبز بالأسواق خلال الطقس السيئ

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:31 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أنه وجه مديري مديريات التموين بالمحافظات متابعة الاسواق ومنافذ صرف السلع التموينية والمخابز في ضوء التقلبات الجوية التي تمر بها البلاد.

كما أعلن المصيلحي تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة  برئاسته وعدد من ومساعديه ومعاونيه وقطاع الرقابة والتوزيع لمتابعة الأمر لحظة بلحظة من حيث توافر الخبز الدقيق واحتياجات المواطنين من السلع الغذائية علي بطاقة الدعم.

وأضاف الوزير في بيان منذ قليل، انه يتابع يوميا كم السلع وتوافرها بمخازن الشركة القابضة للسلع الغذائية التي يصل عددها إلى 1500 مخزن ينتشرون بمحافظات الجمهورية الكترونيا بعد ادخال اجهزة الحاسب الالي اليها وتليفونيا ايضا .

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وأكد المصيلحي انه تم صرف 85% من الدعم المقرر للمواطنين علي بطاقة الدعم حتى الآن، وأشار إلى إنه يتوافر في كل مخبز رصيد 3 ايام من الحصة المقررة كرصيد استراتيجي اضافة الي الحصة اليومية الي كل مخبز، مؤكدا بان غرفة عمليات الوزارة لم تتلقى اي شكوى عن نقص دقيق او سلع غذائية بسبب التقلبات الجوية 
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