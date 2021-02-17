رانيا فريد شوقي ضيفة المهرجان .. ختام فعاليات مسرح الهواة بقرار وزير الشباب والرياضة بمضاعفة قيمة جوائزه .. شاهد

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة :

- حريصون على تقديم جيل مبدع وواع ومؤهل ثقافيا وفنيا

- تضاعف قمية جوائز هواة المسرح من 200 الف جنيه إلى 400 ألف









مهرجان فرق هواة المسرح اختتمت فعاليته اليوم، وهو مسابقة فنية لأعضاء مراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية في مجال العروض المسرحية ويأتي في إطار سعي وزارة الشباب والرياضة إلى تفعيل الأنشطة الشبابية للموهوبين في المجالات الفنية بهدف خلق جيل واع ومؤهل ثقافيًا حيث تتاح فرص المنافسة وإطلاق إبداعاتهم من خلال المهرجان.





وفي اطار اهتمام الدولة بالنشء والشباب في مختلف المجالات وخاصة الفنية والرياضية ، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات ختام الموسم لمهرجان فرق هواة المسرح وذلك على مسرح وزارة الشباب والرياضة.





وخلال الحفل أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على اهتمام وحرص الوزارة على تقديم الأهم والأجود موضوعيًا وفنيًا من خلال إفراز المواهب والكوادر المسرحية لخلق جيل مبدع وواع ومؤهل ثقافيًا وفنيًا من خلال تنظيم مهرجان المسرح على مستوى المحافظات للمساهمة في إكتشاف المواهب وتنميتها في مجال المسرح ،خاصة انه يساهم في تغيير الأفكار ومعالجة مختلف القضايا المجتمعية.





كما وجه وزير الشباب والرياضة الشكر لكل القائمين على المهرجان من لجنة التحكيم والعاملين بوزارة الشباب والرياضة القائمين على المهرجان والمشاركين بالمهرجان.





وأضاف وزير الشباب أن المهرجان رسالة وزارة الشباب والرياضة من خلال مراكز الشباب والتي أصبحت مراكز خدمة مجتمعية تشمل كافة الجوانب الرياضية والشبابية والفنية والثقافية وتطوير القدرات الذاتية لكل الشباب المصري في ظل ما وفره الرئيس عبدالفتاح السيسي من مناخ مناسب للشباب المصري لممارسة كافة أوجه الفنون.





وأشار وزير الشباب والرياضة على أهمية مواجهة شباب مراكز الشباب لقضايا التطرف والإرهاب من خلال الأعمال الفنية والثقافية التي يقومون بها ، واختتم كلمته بقرار مضاعفة قيمة جوائز مسابقة مهرجان فرق هواة المسرح من 200 الف جنيه إلى 400 ألف.

شارك بالمهرجان 43 عرضا مسرحيا من مختلف محافظات الجمهورية ووصل للمرحلة النهائية 24 عرضا مسرحيا تمثل محافظات الجمهورية عقب التصفيات التي أقيمت على مسرح المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية





وتعد الفنانة رانيا فريد شوقي ضيفة شرف المهرجان في نسخته السادسة ، وضمت لجنة تحكيم المسابقة نخبة من الأساتذة المتخصصين والفنانين وذلك لتقييم العروض المسرحية المشاركة بالمهرجان وهم "الفنان محمود الحدينى، والمخرج عادل حسان،الفنانه فاطمة محمد علي".





وأعلن وزير الشباب عن جوائز المهرجان وجاءت كالآتي :-





جوائز لجنة التحكيم الخاصة لأفضل 7 مواهب فردية ، جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفنان عبدالعاطي نادي عن دوره لشخصية علوان في مسرحية الوابور مركز شباب مدينة العمال مديرية الشباب والرياضة بقنا ، جائزة الفنان هشام محمد حلمي عن دوره لشخصية أوسكار في مسرحية أوسكار مركز شباب الوايلي مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ، جائزة الفنان نهله جمال زكي عن دورها لشخصية سجايا في مسرحية الخان مركز شباب الحي القبلي مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية.





وجائزة الفنانة سحر ربيع قاسم عن دورها لشخصية وهيبة في مسرحية حال وفاز بها مركز شباب الفشن مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، جائزة الفنان عمر نور محمد عن دوره لشخصية عثمان في مسرحية حال مركز شباب الفشن مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، جائزة الفنانة كاترين نبيل لبيب عن دورها لشخصية الفتاة في مسرحية الحلم مركز شباب الزهور مديرية الشباب والرياضة بسوهاج ، جائزة الفنانة رانيا مجدي السيد عن دورها لشخصية بكرا في مسرحية الحلم مركز شباب الزهور مديرية الشباب والرياضة بسوهاج.





وجاءت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للعرض المسرحي سبع ورقات كوتشينة مركز شباب درغام مديرية الشباب والرياضة بدمياط.





وجاءت الجوائز الفردية جائزة أفضل نص مسرحي لـ السيد محمد فهيم عن تأليفه للنص المسرحي الشرنقة لمركز شباب حي السلام بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط ، جائزة أفضل ممثل ثالث للفنان محمد أحمد عبدالعظيم عن دوره لشخصية مرتجي في مسرحية حال مركز شباب الفشن مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، جائزة أفضل ممثل ثاني للفنان محمد فيصل جمال الدين عن دوره لشخصية المجهول في مسرحية الحلم مركز شباب الزهور مديرية الشباب والرياضة بسوهاج ، جائزة أفضل ممثل أول للفنان أحمد عبدالجواد عن دوره لشخصية مالك في مسرحية حلقة ذكر مركز شباب البعيرات مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.





وجائزة أفضل ممثلة ثالثة للفنانة آية محسن محمد عن دورها لشخصية عساكر في مسرحية حال مركز شباب مدينة العمال مديرية الشباب والرياضة بقنا ، جائزة أفضل ممثلة ثانية للفنانة آية أحمد محمد عن دورها لشخصية فانتين في مسرحية البؤساء مركز شباب السلام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد ، جائزة أفضل ممثلة أولى للفنانة يارا حسام الدين عن دورها لشخصية ديدامونا في مسرحية وداعا هامليت مركز شباب النصر مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية





وجائزة أفضل مخرج ثالث لــ أحمد محمد عبدالعظيم عن إخراجه لمسرحية الشرنقة مركز شباب حي السلام مديرية الشباب والرياضة بأسيوط ، جائزة أفضل مخرج ثاني ل أدهم علاء الدين عن إخراجه لمسرحية حادثة في الشقة مركز شباب ميت غمر مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية ، جائزة أفضل مخرج أول ل أحمد إبراهيم المغربي عن إخراجه لمسرحية حريم النار مركز شباب النصر مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.





وفاز بجوائز العروض الجماعية المركز الثالث مسرحية الشرنقة مركز شباب حي السلام مديرية الشباب والرياضة بأسيوط ، المركز الثاني مسرحية حادثة في الشقة لمركز شباب ميت غمر مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية ،المركز الأول لجائزة أفضل عرض مسرحي مسرحية حريم النار لمركز شباب النصر مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.