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رياضة

بيج رامي يهنئ جيم مانيون بعيد ميلاده

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:56 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

هنأ البطل المصري بيج رامي، جيم مانيون رئيس اتحاد الـ "IFBB Pro League"، بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وعلق قائلا: " أتمنى لك عيد ميلاد سعيد. شكرا لك سيد مانيون على كل ما تفعله".

 

وفاز البطل المصري، ممدوح السبيعي، المعروف بـ"بيج رامي Big Ramy"، بلقب "مستر أولمبيا" لعام 2020، في البطولة التي أقيمت في مركز أورانج كاونتي في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.  

 

وتوج رامي بلقب مستر أولمبيا والميدالية الذهبية وشيك بمبلغ 400 ألف دولار.  

 

وجاء بيج رامي في المركز الأول بمكافأة 400 ألف دولار، وفي المركز الثاني براندون كاري والذي حصل على 150 ألف دولار، وفي المركز الثالث فيل هيث وحصل على 45 ألف دولار، ثم في المركز الرابع هادي شوبان حصل على 45 ألف دولار، وفي المركز الخامس ويليام بوناك وسيحصل على 40 ألف دولار.  

 

كما فاز بيج رامي بلقب "بطل الشعب 2020".  

 

وقال موقع "فيتنس فولت" إن معظم الاهتمام كان متوجها إلى البطل براندون كاري، وفيل هيث، مع عودة فيل للفوز باللقب الثامن باعتباره أحد أكبر الأحداث. ومع ذلك، عندما اعتلى الرياضيون المسرح، كان بيج رامي هو الذي لفت الأنظار وكان في أفضل حالات حياته المهنية. لقد كان قادرًا على مطابقة أو التغلب على كل وضع ضد الأبطال ، وقد أثار الإعجاب حقًا في طريقه إلى فوزه وجائزة بطل الشعب.

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