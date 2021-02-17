أول رد من صاحبة فيديو التورتة ..شاهد

قالت سارة البدوي، صاحبة واقعة التورتة التي انتشر لها فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أنها تصرفت بتلقائية على الهواء أثناء تقديم إحدى الحلقات، من خلال تناول التورته بأسنانها دون انتظار الشوكة أو تقطيعها.





وأضافت سارة، أنها خريجة كلية إعلام جامعة القاهرة قسم صحافة، واعتبر الاستوديو مثل منزلي لذلك تصرفت بتلقائية عادية جدا .





وعن تعليق زميلها في الاستوديو، أشارت سارة إلى أنها متقبلة كلامه بصدر رحب وبعد الحلقة ذهبنا إلى أحد الكافيهات وأسررت على تناول التورتة أيضا كما تناولتها في البرنامج.



