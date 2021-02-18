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أخبار العالم

"قل لا للعنف" تطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة ضد جرائم الحوثيين في السعودية

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:11 ص
جمعية لا للعنف اللبنانية
جمعية لا للعنف اللبنانية
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محمود نوفل
أدانت جمعية “ قل لا للعنف ” اللبنانية وشركائها الهجمات الحوثية المستمرة على المملكة العربية السعودية حيث اعتبرت الجمعية في بيان صدر عنها " ان هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتهدد أرواح المئات تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية ولا سيما شرعة حقوق الانسان.

كما استنكرت الجمعية هذا الاعتداء على أمن السعودية والمنطقة، مشددة علي أهمية اتخاذ المجتمع  الدولي موقفا حازما تجاه هذه الجرائم الحوثية البشعة،

و عبرت الجمعية عن تضامنها مع المملكة العربية  السعودية سائلين الله تعالى ان يحفظها قيادة وشعبًا. 

وبدوره لفت رئيس الجمعية الاعلامي طارق أبو زينب الي تجاهل مجلس الامن الدولي والامم المتحدة  الاعتداء المستمر على سيادة المملكة العربية السعودية والمنطقة. 

واضاف " طارق أبوزينب قائلا :  نشكر بإسم الجمعية وشركاءها ، دور المملكة العربية السعودية بمساعدة الشعب اليمني  و العمل بإعادة تأهيل المئات من الأطفال الذين تأثروا سلبا جراء الزج  الحوثيين بهم في المعارك وايضا دور المملكة بالعمل على إزالة الالغام و العمل المستمر في برنامج اعادة اعمار اليمن .
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