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إبراهيم عيسى: صعدنا 5 مراكز عالميًا في البنية التحتية وصعود مؤشر التمكين السياسي بسبب الانتخابات

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:22 م
الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى
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عادل نصار
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مصر صعدت في مؤشر التنافسية العالمية لـ5 مراكز، حيث إن هناك رغبة حكومية وإجراءات تسببت في صعودنا في المؤشر التنافسي، والذي يعني أن مصر تمتلك مناخا استثماريا جيدا.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن مصر صعدت لـ5 مراكز في البنية التحتية، مؤكدًا أننا في مركز جيد جدًا في وضع البنية التحتية، كما أشار إلى أننا مررنا بهبوط في تكنولوجيا الاتصالات خلال 2020، ومؤشر الصحة أنخفض كما أنخفض في جميع دول العالم.

وأوضح أننا صعدنا في سوق المنتجات وسوق العمل والنظام المالي وحجم السوق المصري، مؤكدًا أن حجم السوق المصري 23 على العالم، متابعًا: "مؤشر التمكين السياسي في صعود بعد انتخابات مجلس النواب والشيوخ".
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