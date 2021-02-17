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أخبار البلد

الزراعة: ارتفاع صادرات البطاطس إلى 40 ألف طن خلال الموسم الجديد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:48 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال الدكتور أحمد  العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، إنه منذ بدء  الموسم الجديد لتصدير بطاطس المائدة ،بلغت  بشائر التصدير 40 الف طن إلى جميع الأسواق  العالمية والاتحاد الأوروبى، التى تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الدولية للتصدير وجارى  الشحن.

وأضاف"العطار"،ان البداية مبشرة جدا لموسم تصدير البطاطس، وقد يساهم ذلك في مساعدة المزارعين علي تعويض جزء من خسائر الموسم السابق ، مشيرا إلى أن إدارة الحجر  الزراعى تقوم بتطبيق جميع شروط التصدير  وتشديد الرقابة على الشركات المصدرة  وتحويل المخالف إلى جهات التحقيق، ومحصول البطاطس يحتل المركز الثانى فى الصادرات  الزراعية، بسب جودة المنتج وزيادة الإنتاج، متابعا أنه منذ بداية تصدير البطاطس هناك لجان فنية  مكثفة للحجر الزراعي في مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة علي الصادرات الزراعية، طبقا لاشتراطات  التصدير.

وتابع رئيس الحجر الزراعى، أن وزارة الزراعة تواصل فتح منافذ  جديدة  وعدم الاعتماد فقط على الاسواق المعتادة  والتي تعثرت بسب فيروس كورونا، مشير إلى أن جميع الصادرات  الزراعية الخضر والفاكهة، تتبع  إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها  لجودة الصادرات تضمن  زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

وأكد" العطار "إن وزارة الزراعة  تواصل تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، متابعا أن هناك إجراءات صارمة ضد اى من   الشركات الغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير ، وفى حالة مخالفتها  للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى  النيابة العامة وقف التعامل  مع الحجر الزراعى، واستخدام  الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى  فى  تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

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