أخبار النادي الأهلي.. "مش حتطول مع الفريق" رسالة إبراهيم سعيد لـ كهربا.. وسر جلوس ديانج ومحمد شريف على مقاعد البدلاء

نشر " صدى البلد " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:

شاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي مقطع فيديو يوضح مهارات المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في كرة السلة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ديانج يدعم بواليا بعد أول أهدافه مع الأهلي في مرمى المريخ السوداني





كشف سامي قمصان مدرب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن سر حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على إعادة تدوير قائمة الفريق كل فترة، مشددا ان الفترة المقبلة ستشهد ضغط مباريات كبير في مختلف البطولات، وهو ما سيحتاج لخوض المباريات بعده تشكيلات مختلفه خوفا من إجهاد اللاعبين.





وجه إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق نصيحة ل محمود.عبدالمنعم كهربا نجم فريق الأهلي عقب مباراة الفريق أمس أمام المريخ السوداني.

حرص إليو ديانج، نجم فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، على دعم والتر بواليا نجم الفريق عقب إحرازه الهدف الأول له مع الفريق منذ انضمامه في مرمى المريخ السوداني في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.