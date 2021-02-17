مقرر القومي للسكان سابقاً: القرى الأكثر فقرًا هي الأعلى في معدلات الخصوبة.. فيديو

قال عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إن القرى الأكثر فقرا في مصر هي الأعلى في معدلات الخصوبة والأعلى في التسرب من التعليم والأمية.





وأضاف عمرو حسن في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يجب توافر إطار مؤسسي لتنفيذ كافة محاور تنظيم الأسرة والنسل".





وتابع عمرو حسن:" مصر بها زيادة سكانية غير منضبطة ونحتاج إلى ضبطها من أجل تحقيق الاستفادة المثلى من الطاقات البشرية ".





واضاف:" من الممكن أن تكون الحوافز الإيجابية للمشاركين في تنظيم الأسرة ممثلة في نقاط إضافية على بطاقات التموين".





وأكمل :" لابد من إحداث التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي ومن أجل إحساس المواطن بالطفرات الاقتصادية، ومن الضروري انخفاض معدل النمو السكاني ".



