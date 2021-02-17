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الخروج من المنازل يكون للضرورة.. التنمية المحلية توجه رسالة للمواطنين

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:07 م
تقلبات جوية وأمطار
تقلبات جوية وأمطار غزيرة في بعض المحافظات
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ندى رأفت

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية ، إن وفقًا لتقارير غرفة إدارة العمليات والأزمات داخل الوزارة، فإن محافظة القاهرة تشهد أمطارا خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق، مثل: شرق مدينة نصر، وحدائق القبة، وشبرا، والزاوية، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى من جانب شركات المياه والصرف الصحي بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

وأضاف "خالد قاسم" في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن محافظة الجيزة تشهد أمطار خفيفة على بعض المناطق، ولكن الحالة العامة مستقرة، مضيفًا أن أربعة أعمدة إنارة ،سقطوا وتم رفعهم وإصلاحهم في الحال، بالإضافة إلى سقوط عدد من الأشجار القديمة، وتم رفعهم دون أي إصابات أو معوقات .

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية ، ان محافظة القليوبية تشهد سقوط أمطار كثيفة، ومتوسطة في بعض المناطق ، بالإضافة إلى سقوط حوالي 7 أشجار أيضًا ، وتم رفعهم دون أي خسائر أو إعاقة لحركة السير على الطُرق .

وأكد " قاسم" ، أن نزول المواطنين من منازلهم يكون للضرورة فقط ، ويجب الابتعاد عن أعمدة الإنارة ، والضغط العالي ، ولوحات الإعلانات ، والابتعاد تمامًا عن المباني القديمة ، والمتقدمة لحين تحسن الأحوال الجوية .

 

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